Zanger Zayn Malik brengt een nieuw album uit, meldt zijn platenmaatschappij Sony Music. Ook komt hij vrijdag met een nieuwe single, getiteld Better.

Hoe het nieuwe album zal heten is nog niet duidelijk, maar volgens het persbericht noemt de zanger het "zijn persoonlijkste project tot nu toe".

Het wordt het derde album van de Britse zanger, na Mind of Mine uit 2016 en Icarus Falls uit 2018. Zijn single Pillowtalk stond in 2016 in 68 landen op de eerste plaats in de hitlijsten.

Afgelopen weekend werden Malik en zijn vriendin Gigi Hadid ouders van hun eerste kind, een dochter.