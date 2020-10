Michael Kiwanuka is volgens BBC News dit jaar de winnaar van de Mercury Prize, de prijs die wordt toegekend aan de Britse artiest die het beste album van het afgelopen jaar heeft gemaakt. Onder anderen Dua Lipa, Stormzy en Charli XCX zijn ook genomineerd.

Kiwanuka wint de prijs voor zijn in november 2019 verschenen album Kiwanuka. Het is zijn derde album en ook zijn derde nominatie voor de Britse muziekprijs. Het is de eerste keer dat hij die ook wint.

"Ik sta er versteld van", luidt de reactie van de 33-jarige zanger. "Muziek is het enige voor mij, dus ik ben enorm blij."

De artiest brak in 2011 door met zijn singles Tell Me A Tale en Home Again. Zijn nummer Cold Little Heart stond in de recentste editie van de Top 2000 op de 67e plaats.

De Mercury Prize wordt sinds 1992 jaarlijks uitgereikt en voor het eerst waren meer vrouwelijke dan mannelijke artiesten genomineerd. Aan de prrijs is een geldbedrag van 25.000 pond (ruim 27.000 euro) verbonden.