Zes nummers op het debuutalbum van Duncan Laurence, dat in november verschijnt, heeft hij samen met zijn nieuwe vriend Jordan Garfield geschreven. De Songfestival-winnaar vertelt donderdag in de uitzending van De Vooravond dat zijn vriend liedjesschrijver is.

Laurence zat tot begin mei in Los Angeles, waar hij werkte aan zijn ep en debuutalbum. Daar ontmoette hij zijn vriend. Garfield is met de zanger mee naar Nederland gekomen.

"Hij heeft aan ongeveer zes nummers meegeschreven", vertelt de artiest, die vorig jaar met Arcade het Eurovisie Songfestival won. "We hebben veel samen geschreven. Ik produceer eigenlijk ook al mijn eigen nummers, dus dat is een ideale combinatie."

Laurence kondigde woensdag de release van zijn debuutalbum Small Town Boy aan, dat vanaf 13 november te beluisteren is. Hij brengt de liedjes op dit album voor het eerst ten gehore tijdens een show in de Ziggo Dome op 17 november.