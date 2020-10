De Franse zangeres Juliette Gréco is op 93-jarige leeftijd overleden, liet haar familie woensdag aan persbureau AFP weten.

De zangeres stierf in het bijzijn van familieleden in haar huis in de Zuid-Franse plaats Ramatuelle. "Haar leven was buitengewoon", staat in een korte verklaring van haar familie.

Gréco had een carrière van bijna zeventig jaar. Ze werd bekend door haar vertolkingen van teksten van Albert Camus, Jean-Paul Sartre en Jacques Prévert. In 2002 werd ze benoemd tot officier in het Franse Legioen van Eer.

In 2016 kreeg ze een beroerte en verloor ze haar enige dochter. Daarom besloot ze destijds te stoppen met het maken van muziek.

Gréco was in 2015 in Nederland voor haar afscheidstournee. De zangeres trad toen op in het Amsterdamse theater Carré.