Op de jaarlijkse lijst met meest invloedrijke personen staan dit jaar onder meer The Weeknd en Michael B. Jordan. De nieuwe top honderd werd dinsdagavond gepubliceerd door Time Magazine.

The Weeknd werd aangedragen door Elton John, die hem vergelijkt met Prince. "Hij is niet geïnteresseerd in commercialiteit puur voor het commerciële aspect, maar is intussen wel een van de meest gestreamde artiesten op Spotify. Net als Prince doet hij wat hij wil. Dat is een voorbeeldige manier om als artiest te werken."

Michael B. Jordan, die naast films als Creed en Black Panther ook bekend is door zijn strijd tegen racisme in Hollywood, werd aangedragen door Denzel Washington. "Hij is al een kracht voor de camera", schrijft de Oscar-winnende acteur. "Maar hij wordt een nog grotere kracht achter de camera. Hij is de volgende generatie."

Op de nieuwe lijst van Time staan verder ook bekende namen als zangeres Selena Gomez, cellist Yo-Yo Ma en Parasite-regisseur Bong Joon-ho. Zij werden aangedragen door respectievelijk America Ferrera, Stevie Wonder en Tilda Swinton.

De redacteuren van het toonaangevende Time stellen jaarlijks hun lijst samen op basis van nominaties. Personen die zelf eerder werden geselecteerd, mogen nieuwe namen aandragen. Ook internationale schrijvers van het tijdschrift hebben inspraak. In 2019 stonden onder anderen Taylor Swift en Rami Malek in de top honderd.