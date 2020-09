Duncan Laurence brengt op vrijdag 13 november zijn debuutalbum Small Town Boy uit. Hij brengt de liedjes op deze cd voor het eerste ten gehore tijdens een show in de Ziggo Dome op 17 november.

De 26-jarige Laurence laat weten dat hij als kind al droomde van een concert in een zaal als de Ziggo Dome. "Om de release van mijn allereerste album hier te mogen houden, is echt onwerkelijk. Het maken van dit album heeft me laten zien wie ik ben: als muzikant, maar ook als persoon."

Elk nummer op zijn debuutalbum geeft een kijkje in het leven van de Songfestival-winnaar en vertelt een verhaal, vertelt hij. "Het is rauw, dromerig, poppy en indie. Het is alles wat ik mijn eerste album wil laten zijn."

De show in de Amsterdamse concertzaal stond al gepland voor 17 november 2020, nadat het concert eerder werd uitgesteld. De zaalopstelling zal echter gewijzigd worden om aan de coronamaatregelen te voldoen. Het publiek zal plaatsnemen aan ronde tafels, die zijn opgesteld rondom het ronddraaiende podium in het midden van de zaal. Op deze manier heeft het hele publiek goed uitzicht op de show van Laurence.

Mensen die reeds een kaart voor deze show in bezit hebben, ontvangen een mail van de organisator. De resterende kaarten gaan op maandag 28 september in de verkoop.

Laurence verwierf in 2019 wereldwijde bekendheid nadat hij het Eurovisie Songfestival won met zijn nummer Arcade. Hij bracht daarna een EP met enkele nieuwe nummers uit, maar een volledig album bracht de zanger nog niet uit.