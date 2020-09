Onder anderen Peter Gabriel en 10cc zullen optreden tijdens de tweede editie van Dear John, meldt Rolling Stone dinsdag. Het concert wordt gehouden ter ere van wat John Lennons tachtigste verjaardag zou zijn geweest.

Tijdens de virtuele show, die vanuit het Hard Rock Hotel in Londen wordt uitgezonden, wordt de Beatle - die in december veertig jaar geleden voor zijn huis in New York werd doodgeschoten - door muzikanten geëerd.

Verder zullen KT Tunstall, Larkin Poe, Richard Curtis, Maxi Jazz van Faithless, Lindsay Ell, P.P. Arnold, Andy Fairweather Low, John Illsley van Dire Straits, Lawrence Gowan van Styx, Nick Van Eede van Cutting Crew, Blurred Vision, Mollie Marriott en Laura Jean Anderson hun opwachting maken.

De opbrengst van de show is bestemd voor de Britse tak van War Child, een organisatie die gezinnen in oorlogsgebieden helpt.

Het Dear John-concert wordt op vrijdag 9 oktober om 21.00 uur Nederlandse tijd uitgezonden op YouTube.