Zangeres Eefje de Visser heeft dinsdag de Gouden Notekraker gewonnen. Volgens de organisatie is De Visser een vaste waarde binnen de Nederlandse muziekindustrie.

Met haar eerder dit jaar uitgebrachte album Bitterzoet zorgde ze volgens de organisatie bovendien voor "een compleet nieuwe liveshow". "Volgens vakgenoten is ze dé act die je dit jaar live moest gaan zien."

Naast De Visser (34) waren ook de Haagse band DI-RECT, Akwasi, Chef'Special, Danny Vera, De Wolff, Henny Vrienten, Michelle David & The Gospel Sessions en Typhoon genomineerd.

De Zilveren Notekraker, de aanmoedigingsprijs voor nieuw talent, ging naar de groep Darlyn. De Humble Hero Award werd gewonnen door violiste Marieke de Bruijn. De 53-jarige violiste kreeg de prijs voor haar bijdrage aan verschillende albums en liveconcerten van onder anderen Danny Vera en DI-RECT.

Show zonder publiek

De prijzen werden in Paradiso uitgereikt tijdens een show waar geen publiek bij aanwezig was. De presentatie was in handen van NPO Radio 2-presentator Jan-Willem Roodbeen. Op 30 oktober wordt de show door de NTR uitgezonden op NPO 2 Extra.

De Gouden en Zilveren Notekraker worden jaarlijks door auteursrechtenorganisatie Sena en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (NTB) uitgereikt aan muzikanten die in het afgelopen seizoen uitzonderlijke prestaties hebben geleverd.

De Gouden Notekraker werd eerder gewonnen door Douwe Bob, BLØF, Ilse DeLange en Golden Earring. Vorig jaar won de band My Baby de prijs.