Mark Chapman, de man die zanger John Lennon in december 1980 heeft gedood, heeft veertig jaar na de moord zijn excuses aangeboden aan diens weduwe Yoko Ono. Dat melden diverse Britse media dinsdag.

Eerder werd al bekend dat na een hoorzitting op 19 augustus voor de elfde keer een verzoek tot voorwaardelijke vrijlating is afgewezen. Nu melden diverse Britse media dat Chapman tijdens de hoorzitting heeft gezegd dat hij Lennon heeft vermoord vanwege "de roem" en dat hij "de doodstraf verdiende".

Hij voegde eraan toe de hele tijd aan de "verachtelijke daad" te denken en te accepteren dat hij de rest van zijn leven in de gevangenis moet doorbrengen.

"Het was een buitengewoon egoïstische daad", aldus Chapman. "Het spijt me voor de pijn die ik heb veroorzaakt. Ik denk er de hele tijd aan."

'Iedereen zou zijn slachtoffer kunnen zijn'

Chapman schoot de veertigjarige Lennon in 1980 buiten zijn appartement in New York neer, terwijl Ono naast hem liep. In 2015 vertelde de Japanse kunstenares aan The Daily Beast dat ze in angst leefde, omdat hij mogelijk zou worden vrijgelaten.

"Als hij het één keer heeft gedaan, zou hij het opnieuw kunnen doen bij iemand anders. Ik zou het slachtoffer kunnen zijn, het zou Sean (de zoon van Lennon en Ono, red.) kunnen zijn, het zou iedereen kunnen zijn. Die zorg is er."

Chapman heeft een celstraf van twintig jaar tot levenslang opgelegd gekregen. Ono heeft tot nu toe alle verzoeken van Chapman tot voorwaardelijke vrijlating aangevochten. Hij kan in 2022 opnieuw om vrijlating vragen.