Voormalig Red Hot Chili Peppers-gitarist Josh Klinghoffer brengt op 16 oktober I Don't Feel Well uit, een nieuw album van zijn soloproject Pluralone. Dinsdag deelde hij alvast een nieuw nummer, dat aanvankelijk voor de Red Hot Chili Peppers was bedoeld.

Aan Rolling Stone vertelt de gitarist dat hij het nummer The Night Won't Scare Me is ontstaan uit een akkoordprogressie die hij oorspronkelijk schreef toen hij nog bij de Red Hot Chili Peppers zat, maar die hij na zijn vertrek in 2019 "in een uitbarsting van creativiteit voltooide".

Over de tekst van het nummer zegt hij: "Het is duidelijk dat mensen niet weten waar deze woorden specifiek vandaan komen - ik weet het zelf niet eens de hele tijd - maar het is een perfecte combinatie van woorden van het afgelopen jaar, misschien anderhalf jaar."

"Het gaat, zij het abstract, over veel dingen die gaande zijn. Het heeft voor mij ook een hoopvolle, maar geïrriteerde betekenis, waarvan ik zou zeggen dat het toepasselijk is", vervolgt de veertigjarige gitarist. "Het is moeilijk om tegenwoordig niet geërgerd en geïrriteerd te zijn, maar om een ​​of andere waanzinnige en onverklaarbare reden... heb ik goede hoop."

I Don't Feel Well volgt minder dan een jaar na Pluralone's debuutalbum To Be One With You, dat afgelopen november werd uitgebracht. Klinghoffer begon in maart te werken aan het nieuwe album, net toen de coronapandemie uitbrak in de Verenigde Staten. Volgens Klinghoffer is het voor het eerst dat hij in staat was om iets in een keer te schrijven, op te nemen en uit te brengen.



Klinghoffer maakte tussen 2007 en 2019 deel uit van de Red Hot Chili Peppers. In 2009 verving hij gitarist John Frusciante volledig. Frusciante keerde in december vorig jaar echter na ruim tien jaar voor de tweede keer terug bij de band en de Red Hot Chili Peppers lieten toen op sociale media weten afscheid te nemen van Klinghoffer. Er werd geen verdere reden genoemd voor de breuk.