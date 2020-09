Tino Martin staat komend najaar in Utrecht, Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Den Bosch op het podium. De zanger laat in een persbericht weten dat de concertzalen 'coronaproof' kunnen worden ingericht.

De concertreeks zal op vrijdag 9 oktober in het Scala Theater in Utrecht beginnen en op zondag 22 november in de Brabanthallen in Den Bosch eindigen.

Martin, die eerder twee keer in een uitverkocht Olympisch Stadion in Amsterdam stond, laat niet weten hoeveel mensen er bij zijn optreden aanwezig kunnen zijn. De kaartverkoop voor de tournee is reeds van start gegaan.

Komende vrijdag brengt de artiest ook zijn nieuwe album Voor Iedereen uit. De 36-jarige Tino Martin, die eigenlijk Eduard Kattenberg heet, brak in Nederland in 2018 door met zijn Zij weet het.