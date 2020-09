Suzan & Freek hebben dinsdag zes concerten aangekondigd. Het duo zal dit najaar optreden in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven.

Eerder deze maand kondigden Suzan & Freek drie concerten aan in Scala Theater Utrecht. "Omdat we nog zo veel verzoeken kregen voor nieuwe shows zijn we blij dat we nu ook naar Amsterdam, Utrecht en Eindhoven kunnen dit najaar", aldus het duo. Ze zullen zowel nummers van hun debuutalbum Gedeeld Door Ons spelen, als nieuwe nummers en liedjes uit Beste Zangers.

In februari ontvingen Suzan & Freek een Edison Award voor hun debuutalbum Gedeeld Door Ons.

Op zaterdag 31 oktober staan ze in Klokgebouw Eindhoven, zaterdag 14 november in AFAS Live Amsterdam en zaterdag 21 november in Rotterdam Ahoy. Op alle locaties geven ze om 16.00 uur en 20.00 uur een show. Er wordt een theatersetting met zitplaatsen gebouwd om zo aan de coronarichtlijnen te voldoen.