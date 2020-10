Pamela Hutchinson, een van de leden van de r&b groep The Emotions, is vrijdag overleden. De overgebleven groepsleden hebben het overlijden van de zangeres zondag bekendgemaakt via Facebook.

Hutchinson overleed volgens de verklaring van The Emotions "aan gezondheidsklachten waar ze de laatste jaren mee te maken had". De familie van de zangeres vraagt aan fans en vrienden om hun privacy te respecteren.

Hutchinson verving in 1977 haar zus Jeannette wegens zwangerschap een jaar in The Emotions, een zanggroep die in 1962 begon onder de naam Heavenly Sunbeams. Vlak na haar toetreden tot de band scoorde de r&b groep zijn grootste hit Best of My Love, waarvoor de zanggroep een Grammy won.

In 1979 werkten The Emotions samen met Earth, Wind & Fire aan de single Boogie Wonderland. Het nummer werd een wereldwijde toptienhit.

Vanaf 2000 was Hutchinson een vaste waarde in The Emotions. De jaren erna werkte de groep samen met onder anderen rapper Snoop Dogg.