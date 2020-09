Lee Kerslake is zaterdag op 73-jarige overleden, meldt TMZ. De drummer, bekend van Uriah Heep en zijn samenwerking met Ozzy Osbourne, leed aan kanker.

Een van Kerslake's bandleden uit Uriah Heep bracht het nieuws zaterdag. "Met veel verdriet deel ik dat Lee Kerslake, al 55 jaar mijn vriend en de beste drummer met wie ik ooit speelde, zijn strijd tegen kanker vanochtend heeft verloren."

Kerslake leed al lang aan kanker. Hij stopte met Uriah Heep in 2018, vier jaar nadat hij de diagnose prostaatkanker had gekregen. Zijn laatste optreden was in Londen.

Kerslake was een Engelse muzikant, die vooral bekend werd als drummer en achtergrondzanger van de rockband Uriah Heep en zijn samenwerking met Ozzy Osbourne begin jaren tachtig.

Begin vorig jaar stuurde Ozzy Osbourne twee platina albums op naar de terminaal zieke drummer. Kerslake had gevraagd of hij de platen mocht hebben.

De drummer speelde ooit mee op de succesvolle albums Blizzard of Ozz en Diary of a Madmen. De credits heeft hij er echter nooit voor gekregen. Het kwam zelfs tot een rechtszaak omdat Kerslake royalties wilde voor zijn bijdrage. Die zaak verloor hij.

Kerslake schreef een brief aan Osbourne en vertelde dat deze wens hoog op zijn bucketlist stond. Daarop stuurde Osbourne hem de platina albums toe.