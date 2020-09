Jan Smeets (75) stopt als festivaldirecteur van het Limburgse popfestival Pinkpop, zo werd vrijdagavond bekendgemaakt in een persbericht.

Volgens het persbericht dacht Smeets tot voor kort nog niet aan stoppen, maar is hij teruggekomen op dit standpunt door zijn sukkelende gezondheid en de vrije tijd die hij tijdens de coronacrisis kreeg.

"Hij doet een stapje terug en gaat genieten van de vrije tijd en van wat hij met het festival heeft opgebouwd." In april werd bij Smeets het coronavirus geconstateerd en werd hij een periode opgenomen in het ziekenhuis van Sittard-Geleen.

Zijn vaste team zal de organisatie van het festival voortzetten in samenwerking met MOJO, het bedrijf dat sinds 1986 verantwoordelijk is voor de programmering.

In 1970 organiseerde de destijds 25-jarige Smeets in Geleen de eerste editie van Pinkpop. In 2019 vierde het festival zijn vijftigste editie. Smeets werd vorig jaar bevorderd tot Officier in Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet voor de popmuziek.