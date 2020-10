Zangeres Hannah Reid besefte tijdens de lockdown eens te meer dat ze niet zonder haar bandleden van London Grammar kan. In gesprek met NU.nl vertelt de zangeres dat het alleen schrijven van muziek niet tot dezelfde resultaten leidde.

"Maandenlang zaten we in een lockdown waarbij we elkaar wel over de telefoon konden spreken, maar niet konden zien", vertelt Reid over haar bandmaatjes gitarist Dan Rothman en drummer en toetsenist Dominic Major. "Op die manier konden we samen geen muziek maken."

"Toen de regels versoepelden konden we terug de studio in met z'n drieën. Het deed me realiseren hoe erg we als een band functioneren. Toen we los van elkaar werkten, voelde niets dat ik zelf maakte hetzelfde als wat we samen kunnen creëren."

Reid kan ook altijd bij haar bandmaatjes terecht als ze even geen inspiratie heeft. "Ik probeer me door die periodes heen te worstelen, omdat ik het belangrijk vind om op te komen dagen voor werk. Daarbij komt het heel goed van pas dat we de band met zijn drieën vormen. Als ik geen inspiratie heb, kan ik naar hen toe gaan en aan de slag gaan met een stuk muziek waar zij aan werkten."

'We wilden fans iets geven om in de keuken op te dansen'

London Grammar, bekend van hits als Strong en Wasting My Young Years, bracht in 2017 voor het laatst een album uit, maar het werken aan nieuwe muziek begon al snel daarna. De release hiervan ging echter niet zoals gepland door de situatie rondom het coronavirus.

"Er ligt genoeg nieuwe muziek klaar. Eigenlijk hebben we al een album af, maar we willen nog even aankijken hoe de situatie zich ontwikkelt. We hebben natuurlijk geen idee hoelang dit nog gaat duren."

Ze besloten enkele weken geleden wel alvast de single Baby It's You, een samenwerking met producer George Fitzgerald, met de wereld te delen. Ze laten hierop een lichter, dansbaar geluid horen. "Het is een frisse start voor ons. We wilden beginnen met iets luchtigers en dat is dit liefdesliedje zeker. Het voelde als het goede moment om dit uit te brengen. We hopen dat onze fans er een dansje op kunnen doen in de keuken. Er komt nog genoeg muziek aan die zeker niet zo luchtig is", verzekert Reid lachend.

188 London Grammar - Baby It's You

Meer discussies over nieuwe nummers dan voorheen

"Onze nieuwe muziek laat het beste van onze alternatieve kant horen, maar tegelijkertijd hebben we ook een popgeluid bij onszelf ontdekt. Als je het mij vraagt is onze volgende single een van de beste nummers die we ooit hebben gemaakt. Als het goed is verschijnt dat nummer al snel, maar ook ik weet door de constante veranderingen af en toe niet meer wanneer wat uitkomt."

Omdat de band in de afgelopen jaren zoveel nieuwe muziek heeft opgespaard, moesten er lastige keuzes worden gemaakt met betrekking tot het aankomende album. "Er kwam wel wat spanning kijken bij die beslissingen. Ik vind het zeker jammer dat een paar van mijn favorieten het album waarschijnlijk niet gaan halen, maar die gesprekken moet je voeren als je met z'n drieën bent en andere favorieten hebt."

Reid, die er nooit een geheim van heeft gemaakt dat ze lijdt aan podiumangst, hoopt dat de periode van rust haar gaat helpen. "Lange tijd was ik altijd maar onderweg en ontbrak het me aan een thuisbasis. Nu ik wel een plek heb om thuis te komen, denk ik dat ik beter met mijn angsten kan omgaan. Dat hoop ik in ieder geval, want ik wil uiteindelijk natuurlijk weer het podium op."