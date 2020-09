De Britse band London Grammar staat bekend om zijn gevoelige liedjes als Strong en Wasting My Young Years, maar zangeres Hannah Reid kan er niet aan wennen dat ze fans bij een optreden soms ziet huilen. Ze kan zich daar zelfs schuldig over voelen, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

Reid vertelt dat het soms moeilijk is het publiek te zien als je staat te zingen met een spotlight op je gericht. "Dan lijkt het net of je voor een donker gat staat. Daarom probeer ik vaak even naar voren te lopen om het publiek te kunnen zien. Dan merk ik soms weleens mensen op die heel emotioneel zijn."

"Ik voel me daar dan weleens schuldig over en vraag ik mezelf af of het iets goeds of slechts is. Ik maak natuurlijk niet expres festivalgangers aan het huilen", lacht ze.

Hoewel Reid beseft dat ze "intense muziek met intense emoties" maakt, blijft het bijzonder dat luisteraars zo geraakt worden door het werk van London Grammar. "Het is natuurlijk fantastisch dat mensen zich zo verbonden voelen met onze liedjes. Als ik fans ontmoet en ze mij vertellen wat onze muziek voor hen heeft betekend, dan word ik daar heel blij van."

De zangeres van de band, die verder bestaat uit gitarist Dan Rothman en toetsenist en drummer Dominic Major, geeft toe dat ze liever niet praat over de gebeurtenissen in haar privéleven die inspiratie gaven voor de nummers. "Zodra wij de muziek uitbrengen, gaat het om het verhaal van de luisteraars en wat zij voelen bij de liedjes."

London Grammar heeft twee albums uitgebracht. De recentste, Truth Is A Beautiful Thing, verscheen in 2017. Onlangs kwam de single Baby It's You uit, een voorbode van de derde plaat die binnenkort moet verschijnen.