Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Justin Bieber & Chance the Rapper - Holy

Fans van Justin Bieber moesten voor het begin van 2020 lang wachten op nieuwe solomuziek van hun idool. De Canadese popster bracht in februari eindelijk zijn album Changes uit en ook daarna werd het niet stil rond hem. Terwijl grote delen van de wereld in lockdown verkeerden scoorde hij een nummer 1-hit in de Verenigde Staten met Stuck With U, een duet met Ariana Grande. Zijn nieuwe single Holy is een samenwerking met Chance the Rapper en is zowel een ode aan zijn vrouw Hailey Bieber als aan zijn geloof.

Alicia Keys & Tierra Whack - Me x 7

Het zevende album van Alicia Keys heeft lang op zich laten wachten. De opvolger van het in 2016 verschenen Here moest eigenlijk in maart al te beluisteren zijn, maar Keys en haar team besloten dit uit te stellen door de uitbraak van COVID-19. Eerder deze week kondigde ze plotseling aan dat het naar zichzelf vernoemde ALICIA enkele dagen later beschikbaar zou zijn. Op de plaat staan singles als Time Machine en Underdog en het nieuwe nummer Me x 7, een samenwerking met Tierra Whack.

Ava Max - Naked

Ava Max scoorde bijna twee jaar geleden ogenschijnlijk uit het niets een nummer 1-hit met de single Sweet But Psycho. In gesprek met NU.nl vertelt de zangeres dat er echter jaren van bloed, zweet en tranen achter het succes van het nummer zaten. Zo kreeg ze vaak te horen dat ze nooit door zou breken. Nu haar debuutalbum met hits als Kings & Queens en Who's Laughing Now uitkomt, voelt dat dan ook wel een beetje als wraak, geeft ze toe. Op de plaat Heaven & Hell zijn ook genoeg nieuwe nummers te vinden, zoals Naked.

Sam Smith - Diamonds

Sam Smith zou eerder dit jaar het album To Die For uitbrengen, maar besloot de release uit te stellen en de titel aan te passen. De derde plaat van de Britse artiest heet nu LoveGoes en moet op 30 oktober verschijnen. "Dit album markeert een tijd van experimenteren en zelfontdekking in mijn leven", meldt Smith op Instagram. Bij de aankondiging bracht Smith gelijk ook de nieuwe single Diamonds uit, geschreven met Oscar Görres en Shellback.

Kygo & Donna Summer - Hot Stuff

De Noorse producer Kygo maakte in de afgelopen jaren grote hits met artiesten als Selena Gomez, Imagine Dragons, Ellie Goulding en OneRepublic. De laatste tijd richt hij zich op het in een nieuw jasje steken van oudere hits. Zo bracht hij vorig jaar al Higher Love met vocalen van Whitney Houston uit en verscheen er eerder dit jaar een herbewerking van What's Love Got To Do With It van Tina Turner. Nu is Hot Stuff van de in 2012 overleden discodiva Donna Summer aan de beurt.

