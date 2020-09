Het derde album van Sam Smith, dat oorspronkelijk in mei zou verschijnen, wordt op 30 oktober uitgebracht. De oorspronkelijke titel To Die For is veranderd in LoveGoes, blijkt vrijdag uit een aankondiging.

Diamonds, een van de nummers op het album, is vrijdag al uitgebracht. "Dit album markeert een tijd van experimenteren en zelfontdekking in mijn leven", schrijft de 28-jarige Smith op Instagram. "Ik schreef dit toen ik tussen 26 en 28 jaar oud was en het is een wilde rit geweest."

Smith liet eerder weten de release van To Die For uit te stellen om nog wijzigingen te kunnen aanbrengen. "Ik heb in de afgelopen weken veel nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat de titel van mijn album en de releasedatum niet meer gepast zijn", aldus Smith. "Ik heb besloten aan het album te blijven werken, belangrijke veranderingen door te voeren en dingen toe te voegen."

Eerder dit jaar werden de singles To Die For en het duet met Demi Lovato I'm Ready uitgebracht. Vorig jaar zijn liedjes als How Do You Sleep? en het duet met Normani Dancing With A Stranger verschenen.