Elton John brengt op 13 november een nieuwe collectie van zijn muziek uit. De acht cd's tellende Jewel Box bevat niet eerder uitgebracht materiaal en een honderd pagina's tellend boek, kondigt hij donderdag op Twitter aan.

"Ik heb er veel plezier aan beleefd om voor de Jewel Box terug te duiken in elke periode van mijn carrière. Ik wil altijd doorgaan en vooruitkijken, maar het was geweldig om tijdens de lockdown terug te blikken en deze mooie momenten bij elkaar te verzamelen", aldus John.

De collectie bestaat uit zestig niet eerder uitgebrachte liedjes uit verschillende fases uit zijn carrière. Deze nummers die zijn eerdere platen niet haalden, worden voor het eerst gebundeld. John levert ook commentaar bij de demo's en b-kanten die voorbijkomen.

Ook zit er een verzamelalbum bij waarop de hits staan die voorbijkomen in Me, de vorig jaar uitgebrachte autobiografie van de zanger. Deze biografie werd verfilmd als Rocketman met acteur Taron Egerton in de hoofdrol.

John bracht in zijn carrière dertig studioalbums uit. Het recentste album, Wonderful Crazy Night, verscheen in 2016.