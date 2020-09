Nicki Minaj heeft volgens de rechter met het gebruik van een sample uit een nummer van Tracy Chapman niet het auteursrecht geschonden, meldt Variety donderdag.

Minaj gebruikte in 2018 een sample van Chapmans nummer Baby Can I Hold You in het nummer Sorry. De rapper wilde het nummer eigenlijk toevoegen aan haar album Queen, maar zag ervan af omdat Chapman geen toestemming voor het gebruik van de sample gaf.

Uiteindelijk lekte het nummer alsnog uit en besloot Chapman naar de rechter te stappen. De zangeres klaagde Minaj aan wegens een schending van het auteursrecht.

De rechter stelt Minaj echter in het gelijk en wijst op fair use. De Amerikaanse wetgeving geeft burgers het recht auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken als het om een klein fragment in een "experimentele vorm" gaat. Als dit verboden zou worden, zou dat volgens de rechter de creativiteit in de weg staan.