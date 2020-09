Finneas O'Connell verovert de wereld als liedjesschrijver en producer van zijn zusje Billie Eilish (echte naam: Billie Eilish O'Connell), maar weet ook als soloartiest veel luisteraars op streamingdiensten te bereiken. In gesprek met NU.nl vertelt de 23-jarige artiest dat zijn werk met zijn zusje voorlopig zijn prioriteit blijft.

"Ik werk zoveel met Billie als zij zelf wil", vertelt Finneas. "Dat is zeker een paar dagen per week, maar niet elke dag, want dan zijn we opgebrand en hebben we niets meer te melden. Ik probeer haar altijd te helpen met de muziek die zij wil maken en mijn solowerk en de samenwerkingen die ik doe met andere artiesten plan ik daar omheen. In mijn hoofd is Billie altijd de prioriteit."

Hoewel Finneas hits van Billie als Ocean Eyes en When The Party's Over alleen schreef, komt het niet vaak meer voor dat hij alleen aan een liedje werkt dat voor haar bedoeld is. "Misschien dat ik dit in de toekomst nog eens zal doen, maar de laatste tijd schrijven we alles wat Billie uitbrengt samen." Discussies over wie welk lied uitbrengt zijn er dan ook niet. "Wat ik alleen schrijf houd ik voor mezelf en wat we samen doen is voor haar."

193 Billie Eilish - When The Party's Over

'Het werd een hoopvolle plaat dankzij progressieve tieners'

Finneas bracht vorig jaar al de EP Blood Harmony uit, maar de nummers waar hij nu aan werkt moeten op zijn eerste soloalbum terecht komen. De uitbraak van het coronavirus zorgde ervoor dat hij meer tijd kreeg om hier aan te werken.

"Als we op tour zijn blijf ik ook wel productief. We schreven No Time To Die (het lied voor de James Bond-soundtrack dat Eilish in februari uitbracht, red.) bijvoorbeeld terwijl we onderweg waren. Feit blijft dat ik in mijn studio in Los Angeles twaalf uur per dag aan een lied kan werken in plaats van een uur of vier als we touren."

Zijn meest recente single What They'll Say About Us schreef hij naar aanleiding van de Black Lives Matter-demonstraties waarbij hij aanwezig was en de dood van acteur Nick Cordero door het coronavirus. "Dat was wat mij persoonlijk inspireerde, maar ik wilde het voor een breed publiek toegankelijk maken. Het werd een hoopvolle plaat door de progressieve tieners die ik volg op sociale media die zich uitspreken tegen racisme. Zij inspireren mij dagelijks."

189 FINNEAS - What They'll Say About Us

'Ik werk alleen samen als ik de artiest iets te bieden heb'

Zijn succes met Billie Eilish zorgde ervoor dat Finneas een veel gevraagd producer werd. Zo werkte hij onder meer met Selena Gomez, Halsey en Camila Cabello. "Mijn belangrijkste criterium bij zo'n samenwerking is dat ik het gevoel moet hebben dat ik die artiest ook iets te bieden heb. Het gaat me er niet om of het een grote popster is of niet, maar of ik de juiste persoon ben voor het lied."

Vrije tijd neemt hij nauwelijks, maar toch probeert hij vooral te genieten van alles wat er op hem afkomt. "Ik kijk vooral niet te ver vooruit. De Grammy's waren fantastisch (Billie en Finneas wonnen er zes, red.) en het is zonde van je energie om te hopen dat zoiets nog een keer gebeurt. Ik moet vooral dankbaar zijn dat zoiets eenmaal is gebeurd."

"Je moet jezelf eraan herinneren om hierbij stil te staan, vooral ook voor je mentale gezondheid. Muziek maken waar je trots op bent is een grote uitdaging en een constante strijd, omdat je jezelf voortdurend bekritiseert. Het wordt wel heel zwaar als je jezelf de momenten van trots ook niet gunt."