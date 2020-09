Akwasi heeft woensdag tijdens de uitreiking van de FunX Awards de Power Award gewonnen. Volgens FunX is de rapper "een held en het boegbeeld geweest" in de strijd tegen ongelijkheid in Nederland.

"Ik ben FunX dankbaar voor de erkenning en dat ze een Power Award in het leven hebben geroepen", zei Akwasi. De rapper kwam dit jaar in opspraak vanwege zijn omstreden Zwarte Piet-uitspraken. Het OM besloot vorige week de zaak tegen hem te seponeren.

Akwasi zegt dat het niet om hem gaat, maar dat hij een groter doel nastreeft. "Deze award wil ik graag opdragen aan iedereen die weleens een vuist in de lucht heeft gegooid. Gooi 'm nog hoger en raak de sterren aan."

De FunX Power Award is een nieuwe award en zal jaarlijks worden uitgereikt aan iemand die een maatschappelijke bijdrage voor de FunX-doelgroep heeft geleverd.

Boef wint prijs voor beste nummer en beste artiest

De prijs voor beste vrouwelijke artiest ging naar Numidia. Boef sleepte vier FunX Awards in de wacht en was daarmee de grote winnaar van de avond. De rapper kreeg onder meer de prijs voor beste mannelijke artiest. Voor het nummer Tout Est Bon ontving de artiest samen met Numidia de award voor beste nummer.

De prijs voor beste videoclip was voor rappers Yssi SB, D-Double, Henkie T, Sevn Alias en Josylvio met het nummer Paper Zien.

De prijs voor het beste aanstormende talent werd gewonnen door Bilal Wahib, bekend van onder meer de nummers Video Vixen en Tigers. De award voor beste zanger ging naar Frenna.

De awardshow was te volgen op NPO3 en vond dit jaar plaats zonder publiek.