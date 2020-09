Harry Styles heeft al zijn resterende optredens in 2020 uitgesteld vanwege de coronapandemie, meldt de zanger dinsdag op Twitter. Eerder maakte hij al bekend dat zijn optredens in Europa en de Verenigde Staten moesten worden verplaatst naar 2021.

"De gezondheid en veiligheid van iedereen blijft onze topprioriteit, daarom moet ik helaas alle shows in 2020 in Zuid-Amerika, Mexico, Australië en Nieuw-Zeeland tot nader order uitstellen", schrijft de 26-jarige zanger.

"Ik hoop heel erg dat ik de shows kan spelen in 2021, maar ik zal de situatie de komende weken en maanden nauwgezet blijven volgen", gaat hij verder. "Ik kan niet wachten iedereen weer te zien zodra het weer veilig is."

De concerten maken onderdeel uit van Styles' Love On Tour-tournee. De zanger had een concert in de Ziggo Dome gepland staan voor 6 mei. Die staat nu gepland op 27 maart 2021. De Europese tournee voor zijn tweede album Fine Line begint op 12 februari in het Italiaanse Bologna.