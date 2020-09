Madonna gaat een biografiefilm over haar leven regisseren, dat meldt Deadline dinsdag. De zangeres schrijft ook mee aan het script, samen met de Oscar-winnende Juno-schrijver Diablo Cody.

De 62-jarige popster zal zelf niet in de film acteren, maar leidt wel de zoektocht naar de actrice die haar gaat spelen.

De film gaat over hoe Madonna uitgroeide tot de bestverkochte vrouwelijke artiest aller tijden, met wereldwijd 335 miljoen verkochte platen op haar naam. De titel is nog niet bekend, maar Madonna suggereerde in een eerder stadium dat de film Live To Tell zou kunnen gaan heten, een nummer dat gebruikt werd in de film At Close Range uit 1986 van haar ex-man Sean Penn.

Madonna liet in een verklaring, ingezien door Deadline, weten "de ongelooflijke reis" te willen delen die ze heeft afgelegd als kunstenaar, muzikant, danser - "een mens, die haar weg probeert te vinden in deze wereld (de muziekwereld, red.)."

In de film wordt de focus gelegd op Madonna's muziek. "Muziek heeft me op de been gehouden en kunst heeft me in leven gehouden. Ik heb zoveel nog niet eerder vertelde en inspirerende verhalen, en wie kan dat beter vertellen dan ik. Het is essentieel om de achtbaanrit van mijn leven te delen met mijn stem en visie", aldus de zangeres.

Wanneer de film wordt uitgebracht is nog niet bekend.