Al Kasha, componist van filmmuziek, is maandag op 83-jarige leeftijd overleden, meldt Variety.

Voor het schrijven van liedjes voor de rampenfilms The Poseidon Adventure (1972) en The Towering Inferno (1974) won Al Kasha twee Academy Awards. Kasha's The Morning After, gezongen door Maureen McGovern, werd in 1973 een grote hit.

Samen met componist Joel Hirschhorn schreef Kasha diverse soundtracks waarmee hij werd genomineerd voor twee Tony Awards, vier Golden Globe Awards en een People's Choice Award. Ook schreven ze liedjes voor de Walt Disney-film Pete's Dragon, waarvoor het schrijversduo twee Oscar-nominaties ontving.

Kasha leed al langere tijd aan de ziekte van Parkinson. Een officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.