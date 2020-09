Binnenkort wordt een liveregistratie van de Europese zomertournee van Neil Young en Promise of the Real - die in 2019 plaatsvond - uitgebracht op een live dubbelalbum en film, getiteld Noise and Flowers. Dat meldt Rolling Stone maandag.



De negendaagse tournee begon op 29 juni in Odense, Denemarken. Dit was slechts acht dagen na het overlijden van Elliot Roberts, die meer dan vijftig jaar werkzaam was als Youngs manager.

Welke nummers op de plaat komen te staan is momenteel onbekend. "Noise and Flowers is echt een geweldige verzameling, een afspiegeling van de ziel van onze band, toen we speelden voor onze gevallen leider (Roberts, red.)", aldus Young. Tijdens de tournee deed Young onder meer Duitsland, België en Nederland aan.

Noise and Flowers maakt deel uit van een lange reeks archiefprojecten, waaronder Return to Greendale, Way Down in the Rust Bucket, Carnegie Hall 1970, Road of Plenty, het langverwachte tweede deel van zijn Archive Series-boxset en een jubileumeditie van het vijftigjarige After the Gold Rush.

Noise and Flowers verschijnt begin volgend jaar.