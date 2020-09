Twaalf nummers van countryzanger Johnny Cash worden voor een nieuw album opnieuw gearrangeerd en uitgevoerd door het Britse Royal Philharmonic Orchestra. Dat is zaterdag bekendgemaakt op het YouTube-kanaal van de overleden zanger.

Naast nieuwe versies van hits als Man In Black en Ring of Fire, bevat het album Johnny Cash and the Royal Philharmonic Orchestra ook minder bekende nummers als Farther Along, Flesh and Blood en Girl From The North Country - waarop Cash samenwerkte met Bob Dylan.

Het album is geproduceerd met toestemming van Cash' nabestaanden. De zoon van Johnny Cash, John Carter Cash, vertelt in de promotievideo: "Als mijn vader hier nog was geweest en ervoor zou hebben gekozen om een ​​orkest te zoeken om hem te ondersteunen, dan zou het Royal Philharmonic Orchestra (RPO) zijn keuze zijn..."

"Ik herinner mij dat mijn vader me voorstelde aan het RPO. Ik was een jaar of tien en we gingen naar drie films uit de James Bond-saga op een festival in New York. Toen het themanummer voor Goldfinger begon, boog hij zich naar me toe. 'Dat is het beste orkest ter wereld, zoon', zei hij."

Hij vervolgt: "Ik weet dat mijn vader enorm enthousiast zou zijn met dit nieuwe album. Ik ben buitengewoon trots op dit meesterwerk, het essentiële werk van Johnny Cash, te introduceren met het orkest dat hij boven alles vereerde en waardeerde."

Het album, dat is opgenomen in de Abbey Road Studio in Londen, wordt op vrijdag 13 november uitgebracht.