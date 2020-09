Het nieuwe album van Alicia Keys wordt op 18 september uitgebracht, laat de zangeres maandag weten in een video op Instagram. De release werd eerder uitgesteld vanwege de uitbraak van COVID-19.

Het album Alicia zou oorspronkelijk op 20 maart uitkomen. De release werd eerder al uitgesteld tot 15 mei. Nu is duidelijk dat het nieuwe werk deze week verschijnt.

Alicia is het zevende album van de zangeres. Singles als Underdog, Time Machine en Show Me Love behoren tot het album.

De zangeres zou eigenlijk in juni aan een wereldtournee beginnen. Die werd vanwege de coronacrisis verplaatst naar volgend jaar. De zangeres slaat Nederland over, maar is op 12 juni 2021 te zien in het Antwerps Sportpaleis.