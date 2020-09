Taylor Swift gaat na zeven jaar haar comeback maken bij de Academy of Country Music Awards (ACM Awards), zo maakt de zangeres bekend op Twitter.

Op haar pagina deelt Swift een video met een commercial van de ACM Awards. Daarin wordt haar terugkeer aangekondigd: "Na zeven jaar staat Taylor Swift weer op het ACM-podium."

De zangeres zal tijdens de awardshow haar countrynummer Betty zingen, van haar recentste album Folklore. "Ik kom weer opduiken op jullie feestje", schrijft Swift bij de video.

Swift besloot in 2014, na een lange carrière in countrymuziek, over te stappen naar popmuziek en was sindsdien niet meer aanwezig bij de countryshow. Toch voegde Swift op haar laatste twee albums, Lover en Folklore, weer countryliedjes toe, waaronder Soon You'll Get Better en Betty.