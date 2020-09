Waylon is verheugd dat hij het podium weer mag gaan betreden. De veertigjarige zanger staat op 27, 28 en 29 december in het Utrechtse Scala Theater, vertelt hij op zijn Instagram.

Waylon kan niet wachten om het podium weer op te kunnen. "Ein-de-lijk mogen we weer!", schrijft hij bij de aankondiging. "We gaan de laatste donkere dagen van het jaar met jullie vieren en dat zullen we op een bijzondere manier doen. Een toast op een allerminst merkwaardig jaar!"

Kaarten voor de concerten zijn te koop via de website van het Scala Theater. Naast Waylon zullen ook Rob de Nijs, Suzan & Freek en André Hazes gaan optreden in de zogeheten 'coronaproof' concertzaal. Het theater bevindt zich in de Jaarbeurs Utrecht.