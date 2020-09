Toots Hibbert, de frontman van de Jamaicaanse ska- en reggaeband Toots & The Maytals, is in de nacht van vrijdag op 77-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band bekendgemaakt op Twitter.

Met zijn band scoorde Hibbert in de late jaren zestig vele hits en was daarmee van grote invloed op de wereldwijde populariteit van reggae. In 1968 bracht hij het nummer Do the Reggay uit, het eerste nummer waarin de naam van het genre wordt gezongen. Hij wordt daarom ook wel de onofficiële naamgever van de reggae genoemd.

De zanger werd kort geleden opgenomen in een ziekenhuis in Kingston. Zijn doodsoorzaak is niet officieel bekendgemaakt.