The Rolling Stones hebben in Groot-Brittannië een nieuw record gevestigd. Ze zijn de eerste band die in zes verschillende decennia de Britse lijst met bestverkochte albums aanvoert, maakte de Official Charts Company vrijdagavond bekend.

Voor dit decennium deden ze dat met de geremasterde heruitgave van Goats Head Soup die op 4 september verscheen. Het album komt oorspronkelijk uit 1973. In dat jaar bereikte het album, waarop onder andere de hit Angie te horen is, ook de eerste plaats.

Het is voor The Rolling Stones het dertiende album dat in het Verenigd Koninkrijk de eerste plaats in de albumhitlijsten verovert. Dit is hetzelfde aantal als Robbie Williams en Elvis Presley. Alleen The Beatles hebben er meer: zij hebben zeventien albums uitgebracht die de eerste plaats in de hitlijst bereikten.