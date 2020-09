Mr. Probz en zijn platenmaatschappij Left Lane Recordings zijn donderdag door de rechtbank in Amsterdam in het gelijk gesteld in een kort geding tegen Sony Music. De zanger meldt in een persbericht dat Sony Music volgens de rechter bepalingen uit de licentieovereenkomst niet is nagekomen.

Mr. Probz en Left Lane Recordings gingen in 2013 en 2014 met Sony Music een overeenkomst aan om zijn muziek, waaronder de succesvolle single Waves en de remix van hetzelfde nummer door Robin Schulz, in het buitenland te verspreiden.

De zanger vindt echter dat de platenmaatschappij haar contractuele verplichtingen niet nakwam door royalty's over zijn muziek niet tijdig door te betalen. Daar heeft de rechter hem nu gelijk in gegeven. De rechtbank stelt dat Sony Music is tekortgeschoten in het nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst.

Sony Music moet nu de exploitatie van de muziek van Mr. Probz zo snel mogelijk stopzetten. De zanger krijgt daar nu zelf weer de volledige beschikking over.

"Ik dacht al die jaren dat het aan mij lag, maar nu bevestigt de rechter dat Sony Music toch fouten heeft gemaakt", aldus Mr. Probz. Volgens de artiest maakt de uitspraak duidelijk dat een platenmaatschappij met een wereldwijde licentie de inkomsten inzichtelijk moet maken, moet controleren en tijdig moet uitbetalen.

Een woordvoerder van Sony Music laat aan NU.nl weten de uitspraak te betreuren en in beroep te gaan. "Wij betwisten de aantijgingen gemaakt in deze zaak, omdat wij van mening zijn dat Sony Music haar afspraken met Mr Probz altijd te goeder trouw is nagekomen."