Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Nick & Simon - Oostenwind

Nick & Simon kondigden onlangs een nieuw album aan dat geïnspireerd is op het geluid van hun idolen Simon & Garfunkel. De plaat gaat NSG heten, dat staat voor Nick & Simon & Garfunkel, en is de opvolger van het in 2017 verschenen Aangenaam. Het duo werd eerder deze week nog verrast door een videoboodschap van Paul Simon, die een optreden van hen had gezien.

"Veel van onze nummers hebben een hoopgevende boodschap. Maar soms gebeurt er iets heftigs in het leven van mensen, waarbij er helemaal geen happy end is", zegt Nick over het verhaal achter de eerste single Oostenwind. Hoewel het nummer is geïnspireerd op het geluid van Simon & Garfunkel, doet de melodie ook denken aan het lied Walk Me Home van zangeres Pink.

Beluister het nummer hier

Marshmello & Demi Lovato - OK Not To Be OK

Producer Marshmello zit niet verlegen om samenwerkingen met grote artiesten uit de popwereld. Zo scoorde hij al hits met artiesten als Bastille, Juice Wrld, Halsey, Anne-Marie, Selena Gomez en Khalid. Zijn nieuwe single OK Not To Be OK is een samenwerking met zangeres Demi Lovato, die eerder dit jaar terugkeerde met singles als Anyone en I Love Me na een periode van depressie, verslaving en een overdosis. Op de nieuwe single bezingt Lovato hoe belangrijk het is om iemand in je omgeving te hebben die je vertelt dat je je niet altijd sterk hoeft te houden in zware tijden.

Beluister het nummer hier

David Guetta & Sia - Let's Love

David Guetta en Sia kunnen geen genoeg van elkaar krijgen. De Franse dj en Australische zangeres brengen alweer hun negende samenwerking uit met het nummer Let's Love. Eerder scoorden ze samen al grote hits als Titanium, She Wolf (Falling To Pieces) en Flames. Let's Love is een op het popgeluid van de jaren tachtig geïnspireerde single. Guetta vertelt dat hij vooral hoopt mensen wat hoop en vrolijkheid te brengen in tijden van isolatie.

Beluister het nummer hier

Typhoon & Paskal Jakobsen - Walnootboom

Typhoon en Paskal Jakobsen hebben elkaar weer gevonden. De rapper en de zanger van de band BLØF werkten eerder al samen op de single Wereld van Verschil. Jakobsen verzorgt nu de refreinen op de nieuwe single Walnootboom van Typhoon. De rapper omschrijft het nummer op Instagram als 'een reis naar binnen toe, eentje die gaat over heling, acceptatie en zelfliefde'. Het nieuwe album van Typhoon verschijnt in het najaar.

Beluister het nummer hier

Janelle Monáe - Turntables

Op vrijdag 18 september verschijnt de documentaire All In: The Fight For Democracy waarin de strijd tegen voter suppression (een methode waarbij groepen worden ontmoedigd te stemmen bij verkiezingen) centraal staat. Zangeres Janelle Monáe levert de soundtrack Turntables waarop ze rapt over wat er mis is in het hedendaagse Amerika en dat er veranderingen voor de deur staan. Monáe is sinds deze week tevens in de bioscoop te zien. Ze speelt de hoofdrol in de horrorfilm Antebellum.

Beluister het nummer hier