Jeroen van der Boom gaat dit najaar met een nieuwe show langs de Nederlandse theaters, laat de zanger vrijdag weten in een persbericht.

Vanaf 1 oktober treedt hij twee keer per avond op. Tijdens de show The Pianoman Solo zal de zanger zijn grootste hits ten gehore brengen. Ook zullen er speciale gasten langskomen. Van der Boom doet onder meer Amstelveen, Cuijk, Rotterdam en Venray aan.

Vanwege de coronacrisis kunnen minder mensen de voorstellingen bezoeken dan gebruikelijk. Volgens Van der Boom heeft dat toch een voordeel. "Meer dan ooit sta ik letterlijk en figuurlijk dicht op de mensen in de zaal", zegt hij. "Omdat het zo dichtbij is, geven we het publiek een vipgevoel. Ze zijn met weinig, zodat ik iedereen aandacht kan geven."

Vrijdag verschijnt ook een nieuwe single van Van der Boom. Het nummer Tevreden is geschreven door Alain Clark.