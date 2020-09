Ava Max probeerde al tien jaar een doorbraak in de muziekindustrie te forceren toen haar lied Sweet but Psycho eind 2018 ineens een wereldwijde nummer 1-hit werd. De Amerikaanse zangeres brengt bijna twee jaar later haar debuutalbum Heaven & Hell uit en dat voelt toch enigszins als wraak, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

"Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het uitbrengen van een plaat niet een klein beetje als wraak voelt op de mensen die tegen me zeiden dat het me toch niet zou lukken om door te breken", aldus de 26-jarige Max, die werd geboren als Amanda Ava Koci.

De zangeres zette haar eigen strijd centraal op haar debuutalbum. "Ik denk dat het na dit album onmogelijk voor me is geworden om nog nummers te schrijven die geen motiverende boodschap hebben", verzucht ze lachend. "Ik denk dat ik zoveel nummers met empowerment als thema heb geschreven, omdat ik zelf door lastige tijden heen ben gegaan. Er waren momenten dat ik dacht dat de doorbraak nooit zou komen en dat viel me zwaar en daarom wil ik nu muziek maken die mensen hoop geeft en blij maakt", zegt ze over liedjes als Kings & Queens.

Zo schreef ze de single Who's Laughing Now over het zien van het licht aan het einde van de tunnel en het gevoel te hebben sterker uit de strijd te komen. "In de videoclip bij dit nummer speel ik een meisje in een psychiatrische inrichting bij wie de muziek door haar aderen stroomt. Dat is precies hoe ik me voelde toen ik ondanks negatieve commentaren mijn muzikale droom achternaging."

Naast haar liefde voor muziek was het ook vooral haar familie die haar er op de moeilijkste momenten doorheen sleepte. "Doordat ik heb gezien hoe zij zelf hebben gestreden, wist ik dat ik niet op mocht geven", verwijst ze naar haar jongere jaren waarin haar ouders als Albanese immigranten die geen Engels spraken de eindjes aan elkaar moesten zien te knopen in de Verenigde Staten.

'Ze zagen me als klein blond meisje dat van niks wist'

In haar beginjaren als artieste kreeg Max regelmatig te maken met mannelijke producers die niet het beste met haar voor hadden. Zo kreeg ze het met een producer aan de stok die haar de demo van haar lied alleen wilde geven als de zangeres met hem uit zou gaan. Ze hoopt dat het helpt dat ze zich uitspreekt over dit soort ervaringen.

"Het wordt langzaam beter, maar we zitten nog steeds in een situatie waarin het makkelijk fout kan gaan als de man macht heeft over de vrouwelijke artiest. Zeker als je aan het begin van je carrière staat is de kans groter dat ze misbruik van je proberen te maken. Van mij dachten ze dat ik een klein blond meisje was dat nergens iets van wist. Het was voor mij lastig om te vechten voor wat ik wilde tot ik mijn producer Cirkut leerde kennen. Hij liet me zien hoe het ook kan."

Max ontmoette Cirkut toen ze door vrienden werd meegenomen naar zijn verjaardag. Op aandringen van hen zong Max Happy Birthday, waarna de producer met haar wilde samenwerken. "Het klikte meteen en ik merkte al snel dat hij een genie is als het om het produceren van popmuziek gaat. Hij is onmisbaar voor me geweest in mijn groei en bij het vinden van mijn sound."

Deze sound werd tevens beïnvloed door andere grote popzangeressen als Christina Aguilera, Katy Perry en Britney Spears. Na Max' doorbraak volgden er vooral veel vergelijkingen met Lady Gaga. De zangeres geeft toe dat ze hier wel even aan moest wennen. "Het is op zich logisch dat er vergelijkingen worden gemaakt en ik ben fan van alle zangeressen die werden genoemd, maar sommige trolls moeten even wat gas terugnemen. Geen enkele artiest is hetzelfde en het vergelijken van en moedwillig proberen te creëren van rivaliteit tussen vrouwelijke artiesten is vermoeiend. Ik kan het niet eens meer serieus nemen."