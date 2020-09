Het Amsterdam Dance Event (ADE) gaat dit najaar door. Het festival organiseert van 21 tot en met 25 oktober onder de noemer ADE Specials een selectie van coronaproof programma's op een aantal locaties in de stad, waaronder Paradiso en Paradiso Noord.

Volgens Paradiso zijn de concerten door de ingeperkte capaciteit en zitplekken volledig coronaproof

Artiesten als Speedy J, Satori en Legowelt zullen optreden in de grote zaal van Paradiso. Deze liveconcerten kunnen door maximaal 250 mensen worden bezocht. In Paradiso Noord zijn vier dagen lang kleinschalige optredens te bezoeken. Er geldt een maximum van 86 bezoekers. Onder anderen De Ambassade, Peaking Lights en Black Sun Empire maken deel uit van het programma aan de andere kant van het IJ.

Naast de liveconcerten in Paradiso en Paradiso Noord wordt er gebruik gemaakt van locaties als het Bimhuis, het Concertgebouw en de Melkweg. Over de invulling van het programma op deze locaties komt in de loop van september meer informatie. Ook wordt een virtueel programma met diverse digitale content opgezet, waaronder studietours, masterclasses en dj-sets.