Bruce Springsteen brengt samen met de E Street Band op 23 oktober het rockalbum Letter to You uit. Het album is binnen vijf dagen in zijn thuisstudio in New Jersey opgenomen, meldt Rolling Stone donderdag.

Naast negen nieuwe nummers bevat het album ook nieuwe opnames van drie oudere liedjes. Zo staan ook Janey Needs A Shooter, If I was the Priest en Song for Orphans op Letter to You.

"Ik hou van de emotionele aard van het album", aldus Springsteen. "En ik hou van het geluid van de E Street Band, die zonder overdubs en volledig live in de studio speelt op een manier waarop we het nog nooit gedaan hebben. We hebben het album in slechts vijf dagen gemaakt en het bleek een van de beste opname-ervaringen te zijn die ik ooit heb gehad."

De E Street Band fungeert sinds 1972 als de vaste begeleidingsband van Springsteen. De zanger treedt echter ook vaak solo op. In 2017 gaven Springsteen en de band hun laatste gezamenlijke concert.

Letter to You, het eerste nummer van het gelijknamige album, is donderdag uitgebracht.