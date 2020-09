Ronald 'Khalis' Bell, die in 1964 medeoprichter was van de groep Kool & The Gang, is woensdag op 68-jarige leeftijd onverwachts overleden. Volgens een verklaring van zijn uitgever stierf de muzikant in zijn huis op de Amerikaanse Maagdeneilanden, meldt Spin. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Bell richtte de succesvolle band op met zijn broer Robert 'Kool' Bell en Spike Mickens, Dennis Thomas, Ricky Westfield, George Brown en Charles Smith. Kool & The Gang combineerde funk en soul met r&b en pop en scoorde wereldwijd hits.

De muzikant zat achter bekende nummers als Celebration, Cherish, Jungle Boogie en Open Sesame. In 2015 kreeg de groep een ster op de Hollywood Walk of Fame. In 2014 trad Kool & The Gang nog op in de toenmalige Heineken Music Hall.

Bell kreeg tijdens zijn leven tien kinderen en woonde met zijn vrouw op de Amerikaanse Maagdeneilanden. De muzikant wordt in besloten kring begraven.