Rob de Nijs, die vorig jaar liet weten te zijn gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson, heeft toch enkele optredens ingepland. Eerder liet de 77-jarige zanger weten niet meer op te treden wegens zijn ziekte, maar zijn management laat woensdag op Facebook weten dat het gezien de omstandigheden "uitstekend" met hem gaat.

De Nijs staat op 13 november in het Scala Theater in Utrecht, 12 december in het MECC in Maastricht en 21 december geeft hij een optreden in 013 in Tilburg.

Daarnaast maakt hij momenteel de laatste opnames voor zijn nieuwe album 't Is Mooi Geweest, dat samen met een boek over de zanger begin november verschijnt.

Namens zijn management bedankt De Nijs zijn fans voor "de lieve woorden" die hij heeft mogen ontvangen.

In september 2019 maakte De Nijs bekend te stoppen met optreden omdat hij aan de ziekte van Parkinson lijdt. Ook kwam hij in het nieuws door een filmpje van een van zijn optredens waarbij hij achterover van een podium viel.

De Nijs scoorde hits met nummers als Ritme Van De Regen, Jan Klaassen De Trompetter, Dag Zuster Ursula, Malle Babbe en Banger Hart.