Netflix brengt volgende maand een documentaire over de K-popband Blackpink uit. De streamingdienst meldt op Twitter dat BLACKPINK: Light Up the Sky vanaf 14 oktober te bekijken is.

In de documentaire worden de levens van de leden Jennie, Lisa, Jisoo en Rosé gevolgd. Zo krijgt de kijker het opnameproces van hun in oktober te verschijnen album te zien. Ook het optreden dat de band vorig jaar op het festival Coachella gaf, komt aan bod. De documentaire is geregisseerd door Caroline Suh.

Blackpink brengt op 2 oktober The Album uit. Dit album wordt gezien als hun debuutplaat. De girlband, die in 2016 de eerste single op de markt bracht, kwam eerder met verschillende ep's en een album met eerder werk voor de Japanse markt. Ze werkten onlangs mee aan liedjes voor albums van Lady Gaga en Dua Lipa.

In juni verscheen de eerste single van The Album: How You Like That. De videoclip bij het nummer werd binnen 24 uur meer dan 80 miljoen keer bekeken op YouTube.

In de afgelopen jaren heeft Netflix ook documentaires over popsterren als Lady Gaga, Taylor Swift, Queen + Adam Lambert en Beyoncé uitgebracht.