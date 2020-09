Lana Del Rey kondigde onlangs aan dat ze op 5 september het nieuwe album Chemtrails over the Country Club zou uitbrengen. De plaat is echter nog niet verschenen en de zangeres legt in Interview Magazine uit dat ze nog niet tevreden is met haar eigen werk.

Voor het magazine ging Del Rey in gesprek met Jack Antonoff, zanger van The Bleachers en producer van albums van onder meer Taylor Swift en Lorde, en Del Reys eigen door critici zeer goed ontvangen Norman Fucking Rockwell! uit 2019.

Antonoff is ook bij het nieuw album van de zangeres betrokken en hij complimenteert haar dat ze ook op dit album blijft "afbreken om tot meer authenticiteit te komen". Del Rey zelf is echter nog niet tevreden. "Het maakt me van streek dat ik het afbreken nog fijner en preciezer had kunnen doen als ik niet zo afgeleid was door mijn privéleven en mijn poëzie", licht ze toe.

"Ik denk dat ik nog een bepalend lied had moeten toevoegen aan het geheel. Het is nu goed, echt goed, maar ik weet niet of het perfect is en dat zit me dwars." Del Rey heeft wel een idee welk nummer de plaat compleet kan maken. "Ik denk dat ik toch dat lied Dealer moet toevoegen, waarop ik mijn hoofd van mijn romp schreeuw. Mensen weten niet hoe ik klink als ik schreeuw en dat doe ik echt wel."

Del Rey beschrijft het maken van Chemtrails over the Country Club als een stressvolle ervaring. "Bij Norman Fucking Rockwell! wisten we meteen wat voor plaat het was, maar bij deze hadden we niet door of het richting folk of country ging."

Een nieuwe releasedatum van het album is nog niet aangekondigd, maar volgens Interview Magazine komt het in september uit. Antonoff zei ten tijde van het interview de laatste hand aan de productie te leggen.