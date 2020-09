Boef heeft een FunX Music Award gewonnen voor zijn tweede studioalbum Allemaal Een Droom, maakte de muziekzender dinsdagavond bekend via Twitter. De rapper won ook de prijs voor de beste mc.

Spanker won de FunX Music Award voor beste producer. Het publieke radiostation dat zich richt op jongeren en jongvolwassenen in de grote steden maakt de overige prijswinnaars bekend tijdens een liveshow op 16 september.

Boef is dit jaar in totaal zeven keer genomineerd. Zo kan de rapper worden uitgeroepen tot beste mannelijke artiest van het jaar en maak hij met Tout Est Bon kans op de prijs voor het beste liedje.

Onder anderen Boef en Frenna geven een optreden tijdens de uitreiking die op 16 september live vanuit de AFAS Live wordt uitgezonden. In 2018 was Boef met drie prijzen de grote winnaar van de FunX Music Awards. Frenna won een jaar later de meeste awards.