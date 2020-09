The Rolling Stones gaan woensdag hun eerste eigen winkel in het centrum van Londen openen, zo laat de Britse rockband dinsdag tijdens een speciaal bezoekmoment voor de media weten.

De winkel, die RS No.9 heet en aan Carnaby Street ligt, is onder meer kleding te koop met het logo van The Rolling Stones. Ook worden er hits van de Britse band verkocht. In de winkel hangt ook een grote videomuur, waarop een film van 'The Stones' wordt vertoond.

"Waarom zou je een winkel openen tijdens een pandemie? Weet je, het is eeuwig optimisme", aldus leadzanger Mick Jagger. "We hadden het kunnen uitstellen tot volgend jaar, maar de mensen zullen nieuwsgierig zijn en gaan al wat meer op pad."

Jagger zegt dat The Rolling Stones bewust hebben gekozen voor een winkel aan Carnaby Street. "We hebben in deze wijk gewerkt en gerepeteerd en hadden ook de gewoonte om er te eten."

The Rolling Stones zijn nog altijd actief. In juli bracht de band, die in 1962 werd opgericht, de single Scarlet uit. Het nummer werd al in 1974 opgenomen met Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page.