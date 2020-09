Katy Perry heeft de afgelopen drie jaar veel opnames gemaakt tijdens haar tours en van haar privéleven. Ze is van plan om hier een documentairefilm van uit te brengen, vertelt de zangeres aan The Daily Star.

De 35-jarige Perry maakt de opnames sinds haar album Witness in 2017 verscheen. "Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe sappiger het verhaal wordt", vertelt de zangeres.

"De Witness-periode in mijn leven is slechts een hoofdstuk van een groot boek, dat nog een eind moet krijgen."

Volgens Perry zijn er nu "vijf hoofdstukken" gemaakt. "Ik denk dat het er zo'n acht, negen, tien worden. Ik heb geweldig materiaal - ik ben altijd bezig met het documenteren van mijn bezigheden."

Perry liet zich voor haar nog titelloze project inspireren door collega Taylor Swift, die met Miss Americana een soortgelijke documentaire maakte.

"Die maakte veel indruk op me", vertelt de zangeres, die verloofd is met Orlando Bloom en onlangs beviel van dochter Daisy. "Zij documenteerde hiervoor ook voor een langere periode allerlei materiaal."

Het is niet de eerste documentaire die over Perry verschijnt. In 2012 werd Katy Perry: Part of Me uitgebracht. Daarin zijn onder meer beelden uit haar jeugd te zien en is te zien hoe zij omgaat met haar scheiding van haar toenmalige man Russell Brand.