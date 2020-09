Rapper Lexxxus vindt dat er geen gewelddadige videoclips meer opgenomen moeten worden. De 35-jarige artiest en ondernemer denkt dat deze video's tot echte delicten leiden, vertelt hij in Panorama.

"Die jongens en rappers kijken te veel naar de UK drill scene. Ze lopen met messen. Het is monkey see, monkey do. We moeten ook stoppen met die gewelddadige videoclips."

Lexxxus (echte naam Lionel Dors) heeft zijn rapcarrière op een lager pitje gezet en probeert de jongere generatie via Instagram op het juiste pad te houden.

"Echt real talk van dit is niet het leventje! Het gaat gewoon helemaal nergens over. Ga naar school, doe je best, al werk je bij de Mc. Ik wilde laatst een week bij Lidl werken om de jongens te laten zien dat werken gewoon cool is. Maar het lijkt alsof de jeugd liever lachgasballonnen wil poppen en wiet roken."

'We moeten opstaan tegen geweld!'

Hoewel hij dagelijks veel reacties krijgt van zijn volgers, betwijfelt Lexxxus of hij genoeg goede invloed kan uitoefenen.

"We moeten opstaan tegen geweld! Proberen om door één deur met elkaar te kunnen en samen te leven in deze maatschappij. Je kan boos zijn op elkaar, maar als je iemands leven ontneemt, komt diegene nooit meer terug. Het lijkt of de jeugd van tegenwoordig dat niet meer beseft."