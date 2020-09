Victor Willis, de leadzanger van The Village People, gaat niet mee in de wens van zijn medebandleden om het gebruik van hun hit Y.M.C.A. door Donald Trump-aanhangers tegen te gaan, meldt TMZ zondag.

"Ik zal de president blijven bekritiseren en ik ben het oneens met het grootste deel van zijn beleid, maar ik ben geen Trump-hater", aldus Willis. "Daarom zal ik geen juridische stappen ondernemen tegen de president, puur omdat hij van Y.M.C.A. houdt en het wil blijven afspelen tijdens zijn campagnebijeenkomsten."

Medebandleden van Willis zijn niet te spreken over het gebruik en de tekstaanpassingen van Y.M.C.A. door Trump-aanhangers. Willis, in de band vaak uitgedost als politieagent, heeft echter de auteursrechten van het nummer uit 1978 in handen.

Meerdere artiesten zijn niet te spreken over het gebruik van hun muziek door de Amerikaanse president. Onder anderen de nabestaanden van Leonard Cohen (1934-2016), de Rolling Stones en Neil Young hebben de Trump-campagne gedreigd met juridische stappen.