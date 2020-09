Judas Priest-frontman Rob Halford werkt aan zijn eigen bluesalbum. Dat vertelt hij aan Darren Paltrowitz, de presentator van The Paltrocast With Darren Paltrowitz.

De metalzanger bevestigt dat het album zal worden opgenomen met hetzelfde team als waarmee hij samenwerkte voor zijn kerstalbum Celestial uit 2019.

"We zijn al begonnen", aldus Halford. "Ik heb aan dit bluesalbum gewerkt met mijn broer en mijn neef en vrienden waarmee ik samen aan Celestial werkte. We hadden zo'n geweldige tijd en ze zijn zo getalenteerd."

De Judas Priest-frontman vertelde vorig jaar al publiekelijk dat hij graag eens een bluesalbum wilde maken. Daarover vertelt hij aan Paltrowitz: "Dat bluesding heeft me nooit verlaten; het is gewoon een onderdeel van rock-'n-roll."

Het album wordt heel anders dan de muziek die hij met zijn band maakt, maar dat is naar eigen zeggen juist een van de dingen die hij er interessant aan vindt. "Een open geest houden is erg belangrijk in de muziek. Zoals we vaak gezegd hebben met Priest, we zijn ons goed bewust van wat er om ons heen gebeurt, in metal en daarbuiten."

"Er zijn zoveel mogelijkheden voor inspiratie dat het dwaas is om de oogkleppen op te zetten en te blijven hangen in één dimensie. Daarom zijn we als band altijd zo divers geweest met onze muziek."

Wanneer het bluesalbum zal verschijnen is nog niet bekend.