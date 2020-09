Akwasi heeft zondag zijn Twitter-account verwijderd. Eerder op zondag reageerde hij op de ophef over een aantal oude tweets waarin hij onder meer zei Zwarte Piet te willen "vermoorden". De 32-jarige rapper liet weten zich de berichten niet meer te kunnen herinneren.

"Ik neem afstand van de tweets uit de afgelopen twee decennia. Ik herken mijzelf niet in wat ik zeg", schrijft Akwasi. "In feite kan ik mij de berichten niet eens herinneren. Herinnert u zich kleine teksten van meer dan twintig jaar geleden? Ik ook niet."

Zaterdag liet zijn woordvoerder nog aan het AD weten dat de rapper niet verantwoordelijk was voor de tweets. Volgens haar werden onwaarheden over hem verkondigd. "We vinden het jammer dat de media wederom leugens verspreiden", zei ze.

In de berichten uit 2011 en 2012 schreef Akwasi onder meer: "Gaat er iemand nou nog een Zwarte Piet knallen of moet ik het doen?", "Zwarte Piet moet dood man, serieus" en "Wat lok ik uit als ik een Zwarte Piet vermoord?". De berichten zijn verwijderd, maar nog wel in de zogeheten cache te vinden.

De rapper kwam eerder dit jaar in opspraak toen hij tijdens een antiracismedemonstratie op de Dam in Amsterdam zei dat hij Zwarte Piet "hoogstpersoonlijk een trap in het gezicht" wilde geven. Zijn management meldde toen dat zijn woorden moeten worden gezien als een oproep tot verzet en niet als een oproep tot geweld.